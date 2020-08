Con l’arrivo di Iliad poteva sembrare che le pessime abitudini degli operatori italiani si fossero moderate rispetto ad un passato di aumenti e rimodulazioni. La crisi economica del periodo Covid ha colpito anche TIM, WindTre e Vodafone nonostante il boom di connettività in quarantena. Con lo scopo di recuperare terreno mutano le proprie offerte 4G includendo costi extra che possiamo accettare o meno. Oggi parliamo di telefonia mobile e dei nuovi costi extra previsti per alcune promo di questo 2020.

Aumenti per le offerte di TIM e Vodafone

TIM non ha certo bisogno di presentazioni. Una vera autorità nel campo della telefonia fissa ed una stella luminosa del ramo commerciale mobile. Ultimamente si è imposta con nuove opzioni tariffarie a partire da 4,99 euro al mese. Ma l’entusiasmo svanisce per alcuni clienti costretti a versare ulteriori 1,99 euro al mese in più per mantenere all’attivo il proprio profilo promozionale. Non si tratta di una vera e propria “estorsione” in quanto il gestore include a scelta minuti illimitati o 20 Giga in più al mese a fronte delle ultime rimodulazioni.

Vodafone è l’antitesi di TIM. Da sempre in lotta con il rivale si impone con aumenti importanti da 2,99 euro al mese per le opzioni commerciali della serie Internet Unlimited+. Secondo il provider è stato necessario procedere in tal senso a giustificazione del nuovo livello di qualità raggiunto per la connettività ed i servizi in banda larga mobile.

Chiaramente in entrambi i casi l’imposizione non è contemplata con la possibilità di ottenere il recesso gratuito secondo quanto definito ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto.