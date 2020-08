A partire da ieri 10 agosto 2020 l’operatore virtuale Kena Mobile ha deciso di cambiare nuovamente la lista degli operatori che possono attivare l’offerta con 70 Giga a 5.99 euro al mese denominata Kena 5.99.

Fino al prossimo 24 Agosto 2020, salvo eventuali cambiamenti, la Kena 5.99 diventa attivabile anche dai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero provenendo da Tiscali Mobile.

Kena Mobile ora anche contro Tiscali con l’offerta da 5.99 euro al mese

Dallo scorso 3 Agosto 2020, la lista dell’offerta Operator Attack a 5.99 euro al mese del semivirtuale e secondo brand di TIM ha visto l’ingresso di Fastweb. Adesso, con la novità di oggi 10 Agosto 2020, la nuova lista completa degli operatori che possono attivare Kena 5.99 comprende Iliad, Fastweb, PosteMobile, Tiscali Mobile, Lycamobile, 1Mobile, Digi Mobil e Intermatica.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, a partire dal 17 Agosto 2020 e fino al 31 Agosto 2020 la Kena 5.99 sarà aperta anche ai nuovi clienti provenienti da CoopVoce, salvo eventuali cambiamenti. Contestualmente, dal 17 Agosto 2020, dalla lista degli operatori di provenienza validi per Kena 5.99 uscirà Fastweb. Vi ricordo che la Kena 5.99 prevede sempre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati a 5.99 euro al mese.

In più, grazie all’Opzione Estate valida per le attivazioni dal 3 Agosto 2020 di una qualsiasi offerta Kena Mobile durante il mese di Agosto 2020, si otterranno in automatico 30 Giga gratis di traffico dati aggiuntivo, da sfruttare nel primo mese dall’attivazione. Dunque, chi attiva Kena 5.99 durante il mese di Agosto 2020 avrà un totale di 100 Giga a disposizione nel primo mese. Per scoprire maggiori dettagli visitate la pagina ufficiale dell’operatore.