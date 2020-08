A causa dell’emergenza Covid che ha causato lo stop indiscriminato di tutte le competizioni sportive durante la scorsa primavera, in questo mese di Agosto andranno in scena le partite decisive di Champions League ed Europa League. La copertura integrale delle fase finali sarà garantita in esclusiva soltanto da Sky, ma tanti appassionati già si stanno attrezzando con la tecnologia IPTV per non perdersi nemmeno un match.

IPTV, streaming illegale su WhatsApp e Telegram: il rischio per gli utenti è altissimo

Se nelle case degli italiani, proprio nelle ultime settimane, son tornati ad essere molto popolari i cosiddetti pezzotti, un’altra tecnologia si sta facendo spazio. Attraverso le conversazioni di WhatsApp e di Telegram, in molti accedono ai cosiddetti canali VPN utili per la visione gratuita dei principali canali Sky. Ovviamente la ragione che spinge gli utenti verso l’IPTV è molto semplice. A differenza di un regolare abbonamento a Sky, lo streaming illegale garantisce un risparmio certo di decine e decine di euro ogni mese.

Ovviamente non c’è soltanto questo fattore da valutare. Infatti, i rischi che si nascondono dietro lo streaming illegale sono molteplici. In primo luogo, tutti i trasgressori rischiano una sanzione amministrativa dal valore di 30mila euro. Ma non finisce tutto qui. Con l’attuale legislazione in vigore, l’IPTV è collegato anche ad un vero e proprio reato penale. Per tutti coloro che si impegnano alla condivisione dei canali streaming illegale è quindi prevista anche una possibile reclusione in galera da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni.