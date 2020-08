Il prossimo mese Huawei potrebbe avere intenzione di presentare una serie di dispositivi decisamente interessanti. Tra i device che suscitano maggiore curiosità vi è il nuovo Huawei Watch Fit.

Huawei Watch Fit: a settembre l’azienda potrebbe lanciare il suo nuovo smartwatch!

Huawei potrebbe presto lanciare uno smartwatch particolarmente interessante. Ad attirare l’attenzione è il design innovativo del dispositivo, che abbandona la forma circolare fino ad ora tipica dei suoi predecessori per adottare un display rettangolare che sembra aver intenzione di sfidare i device di colossi come Amazon e Apple. A distinguere Huawei Watch Fit dai suoi principali rivali sono però le dimensioni dello schermo che, da quanto emerso in rete, sembra avere una forma più allungata.

Le indiscrezioni più recenti non offrono particolari informazioni in merito alle specifiche tecniche del nuovo dispositivo ma lasciano intuire alcuni dettagli in merito al display che potrebbe essere costituito da un pannello AMOLED da 1,64 pollici.

Non lasciano indifferenti le informazioni circa la batteria del nuovo dispositivo che, a quanto pare, dovrebbe essere in grado di garantire ben 10 giorni di autonomia attraverso una sola ricarica.

Sappiamo, inoltre, che Huawei potrebbe dotare il suo smartwatch di vari sensori, tra i quali uno destinato al monitoraggio del battito cardiaco.

Non è stata ancora comunicata una data ufficiale per la presentazione dello smartwatch ma è molto probabile che l’azienda decida di lanciare il suo dispositivo tra il mese di settembre e ottobre 2020. Alcune informazioni in merito al possibile prezzo del dispositivo sono già trapelate: si vocifera che il dispositivo possa essere disponibile al costo di 119 euro.