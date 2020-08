Tentare di diminuire i costi della luce e del gas è molto solito, non è fatto mistero che a seguito del lockdown e delle difficoltà economiche di molte famiglie, le stesse che ora cercano di tirare la corda sulle spese inutili sono numerose anche in vista di una possibile ripercussione economica futura. Sotto questo punto di vista, gli utenti intenzionati a manomettere i contatori sono stati diversi, ma purtroppo per loro le forze dell’ordine sono arrivate sempre in tempo, producendo in fin dei conti l’esatto effetto contario.

Contatori contraffatti: non sono mai la scelta giusta per risparmiare in bolletta

Manomettere un contatore non è solo rischioso, ma bensì un gioco che non vale la candela: nel caso in cui si venga colti in flagrante, infatti, le ripercussioni monetarie sono del tutto aggravate da sanzioni e ripercussioni penali.

Utilizzare magneti e punzonatori, dunque, non è idea ottima se il proprio e unico fine è quello del risparmio. Oggi, per ridurre i costi in bolletta, esistono numerose alternative offerte dalle stesse aziende erogatrici: non per nulla Enel Energia garantisce ai suoi clienti la possibilità di ottenere ben tre ore di energia gratuite al giorno e da gestire in totale autonomia attraverso una semplice applicazione alla portata di tutti.

Ricordiamo, infine, ai nostri lettori che è ancora possibile richiedere i bonus per la luce e per il gas, per approfondire questa ultima novità vi lasciamo una nostra guida dettagliata che saprà illustrare tutti i punti salienti delle direttive emanate nel corso degli scorsi mesi .