Il valore dei Bitcoin come di tutte le altre criptovalute non sembra smettere di aumentare. A controprova di ciò il volume di denaro investito nella criptovaluta è sempre più vicino alla valutazione di mercato di Bank of America. Stando alle analisi di Cointelegraph il market cap di Bitcoin si aggira sui 219 miliardi di dollari mentre Yahoo Finance attribuisce a Bank of America un calore di 227 miliardi.

Neanche questo incredibile 2020 sembra scalfire la forza della criptovaluta che al netto delle forti fluttuazioni ha comunque visto costantemente aumentare il suo valore. Già a marzo, quando la banca centrale americana ha irrorato nell’economia nazionale circa 168 miliardi di capitale, il market cap della criptovaluta si aggirava sui 145 miliardi di dollari.

Bitcoin: il valore della criptovaluta supera il patrimonio di Jeff Bezos

Il valore dei Bitcoin sembra aver superato addirittura il patrimonio dell’uomo più ricco del mondo. Jeff Bezos, CEO di Amazon, ad aprile vantava un conto in baca che recitava 140 miliardi di dollari; il market cap di Bitcoin era invece attestato sui 130 miliardi. In pratica il patron di Amazon avrebbe potuto, teoricamente, acquistare tutti i Bitcoin in circolazione e mantenere un discreto gruzzolo da parte.

A qualche mese di distanza il capitale di Bezos è cresciuto a dismisura raggiungendo i 193 miliardi; questa incredibile impennata impallidisce però davanti al nuovo valore raggiunto dalla criptovaluta, la cui valutazione si aggira, appunto, sui 219 miliardi. A sottolineare le potenzialità del mercato dei Bitcoin Antony Pompiliano; il co-fondatore di Morgan Creek Digital è convinto che molto presto il mercato delle criptovalute possa superare il valore del mercato dell’oro.