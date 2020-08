Nel corso di queste ultime settimane il parco mezzi circolanti su strada è cambiato con la Legge Rilancio che ha sbloccato i bonus mobilità applicati non solo al settore delle auto ma anche alla micro mobilità in bici elettrica e monopattino.

Sono tante le persone che scorrazzano per strada a 25 Km/h senza inquinare e senza pagare assicurazione e bollo auto. Strumenti ideali per i piccoli spostamenti in città, dove si evita il traffico e le spese inutili. Molti hanno puntato sullo sconto del 60% fino ad un massimo di 500 Euro ma è possibile ottenere anche una eBike Gratis a scelta tra i migliori modelli top di gamma che il mercato offre. Ecco come fare.

Come avere una bici elettrica Gratis o un altro vantaggio a scelta con gli ultimi incentivi mobilità

Nessuno rifiuta 500 Euro di sconto per scegliere una confortevole eBike di ultima generazione, un monopattino, un hoverboard o un segway. Ma sapere che si può azzerare la spesa ottenendo fino a 1500 Euro con la rottamazione di vecchie auto è tutt’altra cosa. Infatti, in alcune Regioni, è stato concesso il lasciapassare per il ricco voucher indirizzato a coloro che distruggono la propria auto di classe Euro 3 o inferiore.

In tal caso si rientra nel maxi piano id incentivi da 220 milioni di euro previsto inizialmente dal Decreto Rilancio ed ora potenziato dopo le novità dei nuovi fondi perduti che si incrementeranno, con ogni probabilità, dopo la chiusura della discussione vertente il Decreto di Agosto.

Un’occasione imperdibile per cambiare abitudini di utilizzo dei propri mezzi e salvaguardare l’ambiente. Puoi scoprire di più in merito alla questione dal nostro video ufficiale in cui si spiegano termini e condizioni di accesso per l’uso dei coupon mobilità.