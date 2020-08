Il volantino Bennet riesce a spiazzare le dirette concorrenti con una campagna promozionale estremamente interessante, gli utenti possono pensare di godere di alcuni dei prodotti più incredibili del momento.

Il volantino attualmente disponibile in tutti i punti vendita appare essere decisamente curato, ma sopratutto ricchissimo di occasioni da saper cogliere al volo. I prezzi sono bassi, i prodotti sono venduti con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché in versione completamente sbrandizzata. Se interessati, segnaliamo comunque la possibilità di optare per il Tasso Zero, ovvero il pagamento rateizzato senza interessi.

Bennet: il volantino che nessuno si aspettava di vede

Il prodotto da acquistare subito, sapientemente inserito all’interno del volantino Bennet, è l’Apple iPhone Xr, un modello non proprio recentissimo, ma finalmente disponibile ad un prezzo più che accessibile, corrispondente per l’esattezza a 549 euro.

Il mondo Android è invece rappresentato da sconti applicati su modelli di fascia medio-bassa, in particolare annoveriamo Samsung Galaxy A51 o Samsung Galaxy A20e, terminali il cui prezzo finale di vendita non supera i 300 euro e riescono ugualmente a garantire buone prestazioni complessive.

Il volantino Bennet soddisfa pienamente anche da un punto di vista di televisori in promozione, non mancano difatti promozioni particolari su prodotti di questo tipo, sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Tutte le offerte e le proposte del volantino Bennet le potete trovare nel dettaglio qui sotto, ricordatevi delle limitazioni discusse in precedenza.