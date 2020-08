Ancora una volta appare opportuno prestare attenzione a Xiaomi e alle sue idee sempre al passo coi tempi. Non facciamo riferimento ad alcun nuovo brevetto ma a un dispositivo recentemente presentato e dedicato a una fascia ben precisa di clienti. Si tratta del nuovo Xiaomi Mi Bunny Children Watch X4, lo smartwatch dedicato ai clienti più giovani.

Xiaomi Mi Bunny Children Watch X4: ecco il nuovo dispositivo dedicato ai clienti più giovani!

Il nuovo smartwatch recentemente presentato da Xiaomi si dimostra adatto ai bambini ma non per questo privo di caratteristiche tali da renderlo un prodotto di qualità. Xiaomi Mi Bunny Children Watch X4 è infatti dotato di un display da 1.52 pollici e di una doppia fotocamera: la prima da 5 megapixel si trova nella parte superiore del dispositivo e può essere utilizzata per effettuare videochiamate; la seconda da 2 megapixel, invece, è posta nella parte laterale ed è dedicata alle foto. Il dispositivo permette anche di effettuare chiamate e offre un’autonomia non indifferente grazie alla batteria da 830 mAh. A caratterizzare maggiormente il dispositivo è però l’introduzione dell’assistente vocale XiaoAi.

I più giovani possono inoltre sfruttare circa 30 applicazioni che si dimostrano utili anche ai genitori. Questi ultimi infatti hanno la possibilità di conoscere in ogni momento la posizione dei loro bambini.

Lo smartwatch Xiaomi Mi Bunny Children Watch X4 purtroppo non è ancora disponibile in Europa e non si hanno notizie in merito alla data di lancio né alla sua eventuale commercializzazione. Sappiamo però che il suo costo si rivela davvero interessante poiché dovrebbe ammontare a circa 67 euro.