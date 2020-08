Unicredit, BNL, Intesa e tutte le altre banche ad oggi non possono chiudere alcun conto corrente dei loro clienti in qualsiasi momento. Fortunatamente i correntisti non devono più avere il timore di ricevere una raccomandata e avere poche ore a disposizione per aprire un nuovo conto corrente e trasferire tutta la propria movimentazione grazie ad un nuovo e recente disegno di legge.

I correntisti potrebbero essere tutelati maggiormente se questa nuova legge 1712 sarà approvata. Attualmente si trova in uno stato di discussione presso la Commissione Finanze del Senato e prevede numerose e interessanti novità sia per quanto riguarda i conti correnti sia per le carte di pagamento. Eccole descritte qui nel paragrafo di seguito.

Unicredit, BNL, Intesa e altre banche potrebbero non chiudere più i conti: ecco la nuova proposta di legge

La nuova e recente proposta di legge 1712 mira principalmente ad escludere il diritto di recesso da parte delle banche sui rapporti a tempo determinato e/o indeterminato. Le banche, dunque, potrebbero non chiudere più i conti correnti dei loro clienti soltanto perché quest’ultimi ritenuti poco movimentati o redditizi. E’ giusto specificare che questa decisione potrebbe essere presa soltanto nei casi con saldo positivi, nei casi di carte utilizzate in maniera lecita e per i affidamenti contenuti nei limiti previsti dal relativo contratto.

Ad esprimere preoccupazione e perplessità è l’Associazione Bancaria Italiana secondo cui questo provvedimento potrebbe essere troppo radicale e in contrasto con le norme europee. Resta soltanto che aspettare una decisione finale per scoprire il destino dei correntisti e degli Istituti di Credito Bancari.