Le truffe sui conti correnti, o comunque legate ai principali istituti di credito, alias banche, del nostro territorio, sono più comuni di quanto avreste mai potuto pensare. Il rischio di ritrovarsi senza nemmeno un centesimo è assolutamente reale, per questo motivo raccomandiamo al solito la massima prudenza ed attenzione.

Il fenomeno è veramente esteso, tutto ruota attorno al cosiddetto phishing, corrispondente per l’esattezza all’invio di messaggi di posta elettronica con mittenti fittizi, e contenenti un link da premere indirizzato verso un sito internet malevolo, tramite il quale rubare le credenziali di accesso.

Spiegarlo in questo modo vi avrà fatto sicuramente pensare che è praticamente impossibile cadere in tentazione, ma il sistema è creato talmente bene da convincere e vincere le resistenze degli utenti più ostinati. E’ anche vero che, sempre parlando di phishing, i “polli” che più spesso vengono spennati sono proprio coloro che non masticano al 100% internet e tutti i meccanismi, gli utenti che possono maggiormente cadere in tentazione, senza nemmeno accorgersene.

Truffe conti correnti: fate attenzione

Se avete dubbi, ricordate sempre che nessun istituto di credito invia messaggi di posta elettronica in cui chiede di premere un link interno per collegarsi al sito ufficiale, nel quale poi inserire le proprie credenziali. Nell’eventualità in cui riceviate un messaggio simile, prima di tutto segnalate il tentativo di truffa all’azienda, e poi collegatevi al sito digitando l’indirizzo nella barra del browser, in questo modo potrete collegarvi ma non dovrete necessariamente passare per il link inviato dai malviventi.

Prestate sempre la massima attenzione, il pericolo è in agguato.