La torna in Vodafone che tutti gli utenti vorrebbero sicuramente attivare prende il nome di Special 50 Digital Edition, una soluzione che può essere richiesta direttamente sul sito ufficiale dell’operatore in red, ma che pone alcuni limiti decisamente importanti a tutti coloro che pensano di poterla raggiungere.

Andiamo con ordine, prima di tutto è bene sapere che la suddetta risulta essere disponibile solamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere riservato in esclusiva agli utenti che richiederanno la portabilità da uno specifico operatore telefonico, nel nostro caso Iliad o un MVNO. Il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro, tuttavia attivandola direttamente dal sito ufficiale si potrebbe anche godere della richiesta gratuita (solo in determinati casi e condizioni). Nessun altro vi può accedere, a meno che non sia stato invitato direttamente da Vodafone.

Torna in Vodafone: la promozione da attivare subito

La Special 50 Digital Edition nasconde comunque un bundle veramente incredibile, al suo interno si possono trovare 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, passando per illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso chiunque si desideri (a patto che sia una SIM registrata in Italia), senza limiti.

Il costo fisso da sostenere corrisponde esattamente a 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, ad oggi non è obbligatorio pagare con il conto corrente bancario o altro, vi potrebbe venire chiesto, ma ricordate che è completamente facoltativo, lo potete considerare come un plus ed una comodità in più per non dover continuare a ricaricare il credito.