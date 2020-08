Durante il mese di agosto Sky non va in vacanza. A differenza delle tv generaliste, la programmazione della tv a pagamento sarà ricca di impegni e di appuntamenti per tutti gli appassionati di sport e calcio. I riflettori in questi giorni sono puntati sulle partite delle fasi finali di Champions League ed Europa League.

Sky, essere clienti fedeli conviene: ecco i regali speciali per gli abbonati

Proprio per queste esclusive da proporre al grande pubblico, Sky cerca di aumentare il suo bacino di clienti. Allo stesso tempo, però, la pay tv vuole anche premiare tutti gli utenti che in passato hanno attivato un piano di abbonamento. Per costoro sono riservate due iniziative davvero speciali.

Tra le grandi offerte riservate a tutti i già abbonati spicca quella per Sky Q. I clienti della piattaforma satellitare potranno acquistare il decoder di nuova generazione ad un prezzo riservato di 49 euro invece di 99 euro. Tra i vantaggi di Sky Q, spicca ovviamente la definizione video 4K per eventi sportivi, film e serie tv. Inoltre sempre attraverso il decoder gli utenti potranno accedere ad app quali Netflix, Spotify, DAZN, Mediaset Play o YouTube utilizzando il proprio telecomando.

Inoltre, tutti gli abbonati di Sky avranno anche la facoltà di attivare il nuovo pacchetto Intrattenimento Plus. Con un sovrapprezzo di 6,99 euro sarà possibile aggiungere al proprio piano anche un account Netflix. L’iniziativa prevede libero accesso a tutto il catalogo della tv streaming ed è riservato agli abbonati Sky che hanno attivi i rispettivi pacchetti Famiglia e Cinema.