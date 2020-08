Non esiste una verità assoluta in merito alle radiazioni espresse dai telefoni. Il campo elettromagnetico presenta sempre un minimo margine di rischio sebbene eventuali effetti deleteri a lungo termine non siano stati ancora provati.

A salvaguardia della nostra salute è stato posto il limite SAR EU a 2W/Kg di peso corporeo per esposizione al cervello delle onde elettromagnetiche cellulari. Tutti i costruttori sono tenuti a mantenere i livelli entro tale range per non essere esclusi dalle autorità di certificazione. Sul mercato, quindi, non c’è smartphone fuori specifica.

Ad ogni modo la prudenza non è mai eccessiva ed è consigliabile orientarsi su prodotti che mantengano quanto più basso possibile l’impatto delle onde sul nostro corpo. A tal fine è stata predisposta una apposita lista redatta a seguito di uno studio commissionato all’Ufficio Federale Tedesco Bundesamt Fur Strahlenschutz. Da qui si scopre che esiste una netta discrepanza tra i modelli Samsung, Apple, Xiaomi e di altri produttori. Non è raro che lo scostamento dei valori sia addirittura del 50%.

Ecco i telefoni da scartare e quelli da preferire dopo lo studio combinato sui pericoli di WiFi, Bluetooth e 5G.

Smartphone con alte radiazioni

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Telefoni da preferire