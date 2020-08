Lo smartphone del colosso di Cupertino continua ad essere oggetto di varie supposizioni circa i dettagli che lo caratterizzeranno. Proprio negli ultimi giorni, infatti, sono emerse alcune immagini che mostrano il design del nuovo iPhone 12 da 5,4 pollici svelando così un particolare che va a smentire quanto fino ad ora ipotizzato.

iPhone 12: le dimensioni del notch potrebbero non essere ridotte!

Gli iPhone prossimamente lanciati da Apple saranno quattro ma quanto trapelato dall’immagine recentemente apparsa in rete ha come protagonista soltanto l’iPhone 12 da 5,4 pollici. Da quanto emerso è possibile trarre alcune conclusioni in merito al design dello smartphone del colosso di Cupertino che, a quanto pare, potrebbe non soddisfare a pieno le aspettative degli utenti in merito alle dimensioni del notch, cioè la tacca posta nella parte superiore dello smartphone e introdotta da Apple a partire dal lancio di iPhone X.

Le indiscrezioni fino ad ora diffuse in rete ritenevano possibile una riduzione delle dimensioni del notch dei prossimi iPhone 12 ma molto probabilmente non sarà così. Il colosso di Cupertino sembra non aver apportato modifiche evidenti a riguardo pur mantenendo ridotte le dimensioni del dispositivo. Probabilmente i tre modelli qui non citati potrebbero presentare alcune variazioni ma sarà necessario attendere per scoprire gli ulteriori dettagli.

Soltanto la presentazione dei dispositivi da parte del colosso potrà confermare le varie supposizioni. Attualmente non conosciamo la data del lancio dei nuovi iPhone ma Apple sembra aver confermato che la presentazione avverrà nel mese di settembre. L’immissione in mercato, invece, dovrebbe avvenire con qualche settimana di ritardo e molto probabilmente sarà suddivisa in due fasi.