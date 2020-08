Diesel e Benzina sono nuovamente avanti sull’elettrico, ancora oggi gli utenti sono maggiormente propensi all’acquisto di un’automobile con motore termico per svariati motivi, conosciamo assieme cosa spinge i consumatori ad una decisione di questo tipo.

La tendenza del momento è dettata direttamente dalle decisioni delle case automobilistiche, è sotto gli occhi di tutti quanto il mercato stia virando giustamente verso il mondo dell’elettrico, nella speranza comunque di riuscire a ridurre al massimo le emissioni di CO2, diminuendo nello stesso tempo l’inquinamento ambientale.

Il passaggio all’elettrico non è immediato, il 2020 è stato segnato dal lancio di un incredibile quantitativo di modelli ibridi, ma per quale motivo gli utenti non vogliono in nessun modo affidarsi alle motorizzazioni più innovative?

Diesel e benzina: ecco perché gli utenti li acquistano