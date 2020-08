Carrefour non si ferma più, la campagna promozionale proposta nel periodo è un bellissimo concentrato di sconti e di offerte da cogliere assolutamente al volo se si vuole risparmiare il più possibile su ogni acquisto.

Esattamente alla pari del volantino Bennet, anche in questo caso gli acquisti possono essere completati esclusivamente nei negozi diffusi sul territorio nazionale, con pagamento diretto o eventualmente rateizzato a Tasso Zero tramite conto corrente bancario (è necessario superare un livello minimo di spesa).

Volantino Carrefour: i prezzi sono da pazzi

Lo smartphone maggiormente scontato di tutto il volantino Carrefour appare essere sicuramente lo Xiaomi Mi 10 Lite, in vendita alla modica cifra di 399 euro, ad oggi è richiestissimo dai consumatori proprio per la sua capacità di concentrare tantissimi qualità al giusto prezzo finale di vendita (non dimentichiamo che è uno smartphone 5G).

In alternativa possiamo consigliarvi l’acquisto del Samsung Galaxy A51, un terminale anch’esso abbastanza interessante, in vendita a meno di 300 euro, e dotato di un buon comparto fotografico, nonché la generale qualità del brand dell’azienda sudcoreana.

I più economici in assoluto restano essere Huawei P Smart 2019 e Samsung Galaxy A20e, il prezzo in questo caso scende addirittura sotto i 150 euro, come ovviamente la qualità generale del modello che si andrebbe effettivamente ad acquistare.

