WhatsApp è stato senza dubbio uno degli strumenti indispensabili per gli italiani e per i cittadini di mezzo mondo in questa prima complicata fase dell’anno. La chat di messaggistica istantanea si è dimostrata più importante che mai, specie nella fasi dure del lockdown, quando uscire di casa ed incontrare gli amici era praticamente impossibile.

WhatsApp, una sanzione molto dura per tutti coloro che violano queste norme

Ovviamente, proprio in occasione di un periodo in cui il traffico sulla piattaforma è aumentato in maniera esponenziale, i tecnici di WhatsApp hanno intensificato i loro controlli per garantire sicurezza, privacy e tranquillità agli utenti. Da alcune settimane a questa parte, le sanzioni per tutti i malintenzionati sono divenute una certezza.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di punire tutti i trasgressori che di giorno in giorno tormentano gli utenti della chat. Come altri portali e social, nelle ultime settimane WhatsApp è in prima linea per la guerra alle fake news. Tutti coloro che divulgano finte notizie sul Coronavirus rischiano seriamente il blocco totale dell’account.

Di pari passo, sempre gli sviluppatori del servizio stanno passando al setaccio eventuali ed evidenti tentativi di phishing. In questo caso, si cerca di affrontare il problema alla fonte, bloccando tutti coloro che sono soliti inviare messaggi spam con catene ed inoltri sequenziali.

Alto infine è anche il controllo per evitare la diffusione di file infetti. I tecnici stanno facendo di tutto per evitare la condivisione di file come malware o spyware. Per i cybercriminali, in tale circostanza, il blocco del profilo è solo una delle sanzioni previste.