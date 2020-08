Le spese per il rifornimento della propria auto incidono in maniera consistente sul bilancio familiare delle famiglie italiane. In Italia infatti, il prezzo dei carburanti è tra i più cari in Europa: benzina e diesel si trovano sulle vette delle classifiche europee.

Per fortuna, esistono delle applicazioni per i nostri dispositivi in grado di darci una mano nella scelta del distributore con il prezzo più vantaggioso o per tenere traccia dei consumi e dei costi relativi alla nostra auto. In questo modo si riuscirà a risparmiare molto sui consumi, alleggerendo il bilancio familiare da una voce consistente come quella dei carburanti.

Le 3 app più funzionali

Le app che andremo a vedere qui sotto svolgono diverse funzioni, di conseguenza non ce n’è una che funziona meglio dell’altra. Semplicemente ognuna possiede della caratteristiche che la rendono adeguata o meno alle esigenze dell’utilizzatore.