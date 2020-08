La stagione estiva ora in corso sta mettendo davanti gli addetti ai lavori ad un’interessante sfida a tre per quanto concerne il mondo della telefonia mobile TIM, Vodafone ed Iliad si contendono una grande fetta di publico, con le loro principali promozioni low cost.

Vodafone, Iliad e TIM: le migliori offerte che prevedono sino a 50 Giga

Ad fare da apripista per questa sfida è ovviamente Iliad che conferma a tutti gli effetti la sua strategia commerciale con al centro la promozione Giga 50. Gli utenti che attivano questa tariffa avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le telefonate, SMS illimitati verso chiunque e 50 Giga internet.

La principale alternativa a questa promozione è Special 50 Giga di Vodafone. In questa circostanza gli utenti potranno sempre beneficiare chi telefonate illimitati e di 50 Giga per navigare in internet al prezzo mensile di 7,99 euro.

A queste de particolari tariffe risponde TIM. Il gestore di telefonia italiana, in questa circostanza, prevede la ricaricabile Steel Pro. Soglie e prezzi sono del tutto speculari a quelli dei principali rivali. Gli abbonati potranno beneficiare di chiamate illimitate e di 50 Giga per la connessione web al costo mensile di 7,99 euro.

Piccola differenza tra le promozioni ora citate è che le iniziative di Vodafone e di TIM sono propedeutiche alla portabilità del numero, mentre per quanto concerne l’offerta di Iliad, questa vale anche per tutti coloro che attivano ex novo una nuova SIM card. Ovviamente, sia per Iliad, che per TIM e Vodafone, è previsto un contributo di attivazione una tantum dal valore massimo di 10 euro.