Noi tutti nella nostra vita abbiamo sentito parlare almeno una volta delle supercar, sia per merito della nota serie TV con protagonista David Hasselhoff nei panni di Micheal Knight, sia per le famose auto ad altissime prestazioni offerte da case automobilistiche d’elite come Ferrari, Porche o Lamborghini.

Una visione quindi abbastanza comune, ma forse in pochi sanno come realmente deve essere una supercar per essere definita tale, infatti non basta un motore super potente per rendere un’auto una super auto, vediamo insieme quali sono gli attributi necessari.

Ecco cosa rende una supercar tale

Innanzitutto partiamo dal semplice concetto di supercar, una vettura del genere sostanzialmente oltre ad avere delle prestazioni sportive quindi elevatissime, mostra anche un tasso di lusso sfrenato e un design che non passa inosservato, decisamente intrigante e al limite con il tamarro.

Eccovi di seguito un elenco delle feature obbligatorie che hanno tutte le supercar:

Presentano un design estremo e all’avanguardia, fregiato di linee sinuose e curate nei minimi dettagli e dalla bellezza certificata.

Sono spesso a metà strada tra tradizione e innovazione, presentando dei richiami al passato ma offrendo delle novità uniche degne del livello dell’auto.

Non nascondo un animo prettamente sportivo, offrendo delle prestazioni decisamente sopra alla media e alle volte esagerate.

Sono dei mezzi unici, impossibili da confondere con il resto delle vetture quotidiane che vediamo ogni giorno, personali e lussuose.

Sostanzialmente sono assimilabili al rango di supercar quattro tipologie di vetture: