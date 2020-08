Dark, The Order, Stranger Things, Tredici e You sono alcune delle fiction più viste durante il lockdown e non solo. Tantissimi utenti si sono appassionati sempre di più ai rispettivi personaggi della serie, ma oggi in tanti si domandano quando arriveranno dei nuovi episodi che racconteranno le loro vicende.

Netflix: ecco le novità su Dark, The Order, Stranger Things, Tredici e You

La serie televisiva Dark è stata protagonista di tantissime discussioni perché racconta le vicende dei personaggi con diversi sbalzi temporali, infatti in tanti hanno rivisto le stagioni più volte per risolvere tanti dubbi. La produzione ha recentemente introdotto la terza e ultima stagione confermando che non ci saranno dei nuovi episodi.

Per quanto riguarda Stranger Things la quarta stagione non dovrebbe essere così lontana. Si tratta di un lavoro post produzione decisamente complesso perché la serie è colma di effetti speciali e il Coronavirus ha decisamente rallentato il tutto. Secondo alcune voci da corridoio, la quarta stagione dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno.

Tredici è un’altra serie televisiva che ha colpito tantissimi utenti soprattutto perché tratta degli argomenti molto delicati. Purtroppo, però, si è conclusa in modo definitivo con la sua quarta stagione mandata in onda quest’anno.

Anche The Order e You hanno riscosso un successo notevole sulla piattaforma, ed entrambe stanno lavorando alla loro terza stagione. Per You potrebbe essere quella decisiva per concludere il cerchio secondo diverse e recenti indiscrezioni trapelate.

Per ulteriori comunicazioni non resta che attendere informazioni ufficiali direttamente da Netflix o dalle rispettive produzioni cinematografiche.