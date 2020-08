La versione Beta 3 del sistema operativo Android 11 è uscita in questi giorni ed è già in arrivo la prima versione stabile del nuovo sistema. App di terze parti stanno introducendo alcune funzionalità di Android 11 per tutti i dispositivi, anche quelli con versioni precedenti di Android installate. Tra queste app, molto apprezzata dagli utenti è Power Shade.

Power Shade permette di personalizzare il pannello delle notifiche. Ha introdotto un’interfaccia per gestire i controlli multimediali di Android 11 su qualsiasi dispositivo Android. Potrai personalizzare colore, sfondo e tema del pannello delle notifiche, aggiungere impostazioni avanzate, usufruire del supporto per la risposta rapida, raggruppare in automatico le tue notifiche, utilizzare il lettore musicale e tanto altro.

Power Shade: controlli multimediali di Android 11 per qualsiasi dispositivo

Grazie a Power Shade sarà anche possibile l’aggiunta del lettore musicale e della nuova interfaccia con i rispettivi controlli direttamente nell’area notifiche. L’interfaccia permette di controllare la riproduzione musicale e cambiare rapidamente dispositivo di output. Tuttavia, al momento non è disponibile utilizzare alcune delle funzioni previste con Android 11 per la riproduzione musicale, ma solo quelle elencate fino ad ora. Resta comunque una valida aggiunta per chi non otterrà Android 11 e vuole sperimentare il nuovo sistema operativo.

Per aggiornare ed utilizzare Power Shade in maniera gratuita basterà usufruire del servizio offerto gratuitamente con annunci pubblicitari. Senza dubbi potrebbero interrompere un utilizzo del servizio che sia il più fluido possibile, ma sono un ottimo compromesso. In alternativa sono previsti degli acquisti in-app completamente facoltativi che vi permettono di eliminare per sempre qualsiasi pubblicità. Tutto ciò che vi serve per ottenere l’app è Android 5.0 o una delle versioni successive.