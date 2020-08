Una fantastica iniziativa di Poste Italiane in occasione di Ferragosto; per l’occasione la compagni ha optato per un regalo a tutti i clienti Postepay e Bancoposta. All’interno del programma ScontiPoste la compagnia ha deciso di inserire un Bonus da 50 euro per tutti gli iscritti da spendere in vari modi. ScontiPoste è un programma che premia la fidelizzazione del cliente attraverso una serie di sconti sia reali, fino ad un massimo del 50%, che in cash back.

Le promozioni sono attive sia per negozi digitali che per acquisti effettuati nei negozi fisici convenzionati. Per usufruire dei bonus sarà sufficiente utilizzare una carta BancoPosta o una carta prepagata Postepay di Poste Italiane al monete dell’acquisto. L’adesione è gratuita e automatica; in caso di sconti in cash-back l’accredito avverrà sulla carta utilizzata per il pagamento nel momento in cui si raggiunga almeno 1 euro o, in alternativa, all’inizio dell’anno.

Poste Italiane: gli sconti sugli acquisti

È possibile consultare l’elenco della attività che aderisco alla promozione dalle applicazioni dedicate App Postepay e App BancoPosta, entrambe disponibili sia per iOS che per dispositivi Android. Ecco comunque le principali attività ad aderire alla promozione:

Spesa: la promozione garantisce il 5% di sconto per gli acquisti effettuati su Tuodì, Picard, Giordano Vine, Fresco Mercato e Gelmarket; 4% di sconto per gli acquisti effettuati su Ventis.

Farmacia: effettuando acquisti sul siti Pharmanow e Famideal di avrà diritto ad uno sconto del 5%

Formazione: 20% di sconto per i corsi di British School e fino al 50% per i corsi Redooc tra cui corsi di inglese, italiano e matematica.