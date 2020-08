Iliad sta confermando anche nel corso di questa stagione estiva la sua forza sul mercato della telefonia nazionale. Allo stato attuale, l’operatore già può vantare un pubblico numeroso in termini di unità (siamo ben oltre la quota di cinque milioni), tuttavia l’obiettivo è quello di una perenne crescita.

Iliad, le grandi offerte segrete si attivano solo attraverso il sito internet

Ad essere protagonista, nell’attuale proposta commerciale di Iliad, vi è ovviamente la promozione Giga 50. Questa iniziativa è ancora il principale biglietto da visita dell’operatore francese. Al costo di 7,99 euro gli abbonati avranno a loro disposizione chiamate senza limiti, più SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per la navigazione internet.

Non tutti sanno però che oltre la Giga 50, la compagnia francese mette sul piatto due offerte da attivare direttamente attraverso il sito internet ufficiale. Tra le tariffe, uno spazio riservato lo trova la promozione Giga 40. Al costo di 6,99 euro, i clienti potranno attivare un pacchetto di consumi che prevede soglie senza limiti per chiamate ed SMS più 40 Giga internet e 4 Giga per il roaming UE.

Ulteriore proposta per gli abbonati è la ricaricabile Voce. In questa circostanza, gli abbonati potranno usufruire di chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili. Il costo di rinnovo per la tariffa si attesta su quota 4,99 euro ogni trenta giorni. Per la ricaricabile Voce, così come per la Giga 40, gli utenti dovranno aggiungere un costo di attivazione da pagare una volta sola. Per il rilascio della SIM sarà quindi necessario una spesa aggiuntiva di 10 euro.