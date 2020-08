Huawei vince ancora: vendite top e arrivano EMUI 10.1 ed EMUI 11, le liste

Si tratta chiaramente di un periodo non semplice per Huawei, colosso del mondo della telefonia che negli ultimi anni ha dominato senza problemi. La leadership in merito alle vendite degli smartphone appartiene sicuramente ad essa, la quale si è dimostrata una delle aziende più attive anche in altri settori.

Nel frattempo però il governo americano, sottraendogli la possibilità di installare i servizi di Google sui nuovi smartphone, gli ha creato un danno non indifferente. Nonostante tutto ciò Huawei sta continuando con lo sviluppo delle interfacce utente basate sul mondo Android. Un esempio classico è proprio la EMUI 10.1 che sta per arrivare con tante novità. Ecco ad esempio l’animazione per le impronte digitali, Always On Display: (Colorato), Multi-finestra, Pannello di controllo multi-dispositivo e tanto altro. Nel frattempo però le indiscrezioni in merito al prossimo Huawei Mate 40 Pro e sulla nuova EMUI 11 continuano a arrivare.

Huawei: ecco come saranno distribuite le due interfacce più richieste del momento

EMUI 10.1

Huawei P30,

Huawei P30 Pro,

Huawei Mate 20,

Huawei Mate 20 Pro,

Porsche Design Huawei Mate 20 RS,

Huawei Mate 20 X (connessione 4G),

Huawei Mate 20 X (connessione 5G),

Huawei nova 5T,

Huawei Mate Xs,

Huawei P40 lite,

Huawei nova 7i,

Huawei Mate 30,

Huawei Mate 30 Pro,

Huawei Mate 30 Pro 5G,

Huawei MatePad Pro,

Huawei MediaPad M6 da 10.8 pollici.

EMUI 11