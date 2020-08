l semivirtuale ho.Mobile, controllato da Vodafone Italia tramite la società VEI, ha aggiornato di nuovo il suo portafoglio di offerte, con un nuovo cambio di target per ho. 8.99, adesso rivolta di nuovo anche ai clienti Kena Mobile.

A partire dalle scorse ore la possono quindi attivare anche tutti i clienti di Kena, insieme a quelli di PosteMobile, Digi Mobil e Daily Telecom e per chi decide di attivare un nuovo numero. Ricordiamoci cosa prevede.

ho.Mobile lancia l’offerta da 8.99 anche contro Kena Mobile

L’offerta ho 8.99 comprende un bundle mensile di minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di internet in 2G, 3G e 4G basic (fino a 30 Mbps in download e in upload) al costo di 8.99 euro al mese. È previsto in questo caso un costo di attivazione di 9.99 euro che comprende anche il costo della SIM.

Adesso, con l’ultimo aggiornamento del portafoglio, l’offerta in questione è disponibile per nuovi numeri e per portabilità dagli operatori Kena Mobile, PosteMobile Full MVNO ed ESP, Digi Mobil e Daily Telecom. L’offerta invece denominata ho 5.99 non è più attivabile dai clienti Kena, ma da quelli provenienti da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali.

Quest’ultima al prezzo di 5.99 euro al mese comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico dati fino in 4G con velocità di 30 Mbps in download e upload. Non è previsto il costo di attivazione di 9 euro e si pagherà solo il costo della SIM di 99 centesimi di euro. Per scoprire maggiori offerte o i dettagli di quelle appena presentate, visitate il sito ufficiale dell’operatore.