Fotografia: tutti i CONSIGLI per realizzare scatti perfetti al TRAMONTO

L’animo dei più poetici può capire quanto sia frustante non poter scattare la foto perfetta al tramonto per immortalarlo sul momento. Se non si è a conoscenza di alcuni segreti della fotografia infatti, non si riuscirà mai a cogliere ogni singola sfumatura. La fotografia, al contrario delle dicerie e di ciò che è solito sentir dire, non è affatto semplice. Per fotografare si devono tenere a mente molti fattori come per esempio gli Iso (sensibilità del sensore della fotocamera digitale alla luce), i tempi di esposizione (periodo trascorso tra l’apertura e la chiusura dell’otturatore) e l’inquadratura. Ad ogni nessuno è escluso per provare a farlo.

Fotografia: i segreti dietro ogni scatto al tramonto

Prima di scattare prendetevi un momento per voi in cui riflettere a tutte le regole da seguire per effettuare la fotografia perfetto. Per il resto vi aiutiamo noi di Tecnoandroid.

Innanzitutto, anziché scattare direttamente ad un cielo in tramonto, è bene porre un oggetto in primo piano che valga da protagonista e accentui le così le sfumature del cielo e la profondità dello scatto. Altrimenti vi consigliamo di cogliere nella foto i colori riflessi su finestre, parabrezza, palazzi ecc…

Ma queste sono solo delle “chicche” aggiuntive. Per poter effettuare la fotografia perfetta dovrete prestare attenzione a:

Bilanciamento del bianco

I colori sono fondamentali in un tramonto. Per tale ragione occorrerà “forzare” i colori per portarli il più possibile alla realtà che ci circonda. Come? Dalle impostazioni selexioniamo la modalità Tramonto. In base alle luci potremo tentare anche con la funzione Nuvoloso. Ma non esagerate! Per evitare il bilanciamento irregolare dei bianchi e ogni topo di problema, basta scattare in RAW.

Filtri ND graduati

Risulta interessante anche utilizzare i Filtri ND graduati, da porre davanti all’obiettivo capaci di assorbire la luce solo su metà del fotogramma.