Euronics continua con la campagna promozionale che la vede offrire agli utenti la possibilità di raggiungere incredibili prodotti a prezzi estremamente ridotti rispetto al passato, o comunque al listino originario.

Il volantino che andiamo a raccontarvi, è importante ricordarlo, non risulta essere attivo ovunque sul territorio nazionale, ma può essere sfruttato solamente nei punti vendita di proprietà del socio Nova. Gli acquisti non saranno effettuabili nemmeno sul sito ufficiale, sarà assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio.

Volantino Euronics: grandissimi sconti per tutti

Il volantino Euronics concentra la propria attenzione sul mondo degli smartphone, per questo si possono trovare tantissimi modelli a prezzi fortemente interessanti, tra i migliori non possiamo sicuramente trascurare il Samsung Galaxy S20, un modello di altissima qualità in vendita a soli 699 euro, rappresentante uno dei prezzi più bassi dal giorno effettivo del lancio.

Interessanti sono anche le riduzioni applicate sui terminali di casa Apple, in particolare sono incredibili gli sconti su iPhone 11, in vendita a soli 799 euro, o anche iPhone 11 Pro, lo smartphone di qualità superiore raggiungibile a 1059 euro.

Non dimenticatevi, infine, dei modelli più economici, Euronics ha deciso di includere anche terminali dal costo ridotto e dalle prestazioni ugualmente interessanti, come Oppo A9 2020, Oppo A5 2020, Oppo Find X2 Lite, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A71 o similari.

