Equitalia stravolge il sistema fiscale in senso positivo. Sembra strano ma anziché chiedere soldi concede la “pace fiscale” a coloro che negli anni hanno rifiutato di pagare le tasse così come stabilito dalla Legge. Con una decisione a sorpresa annulla le richieste di pagamento legate alle cartelle esattoriali debitorie di multe e bollo auto. Ogni pendenza economica contestata al contribuente nel decennio 2000-2010 viene azzerata per azione di una sentenza della Corte di Cassazione.

Grazie alla nuova Ordinanza n. 28072/2019 si concedono 1000 Euro di abbuono con gli evasori che sventolano la bandiera della vittoria contro chi, invece, ha regolarmente pagato con immani sforzi. Ecco i dettagli.

Equitalia annulla anni di debiti non pagati dagli italiani dopo la decisione storica

Sembra assurdo, ma alla fine è successo. Le cartelle Equitalia non saldate nel periodo indicato sono state archiviate una volta per tutte. Favorevole alla manovra fiscale del 2020 è il leghista Matteo Salvini che da tempo aveva parlato di un azzeramento totale del carico fiscale sulle famiglie italiane negativamente provate dall’esperienza Covid. Decisamente controcorrente è il parere di Giuseppe Conte che replica fermamente dicendo:

“Ciò crea un precedente per eventuali future problematiche legate alla gestione dei capitali. Soprassedere sulla questione debiti consente l’incentivazione del reato. Tutto ciò attua un ammanco dei capitali dello Stato ed un precedente importante nella gestione della Pubblica Amministrazione”.

Non c’è dubbio che la misura sia alquanto discutibile. Davvero ingiusta verso coloro che hanno sempre rispettato i propri obblighi. Molti si dicono indignati ma c’è poco da fare. Pacca sulla spalla per i furbetti dello Stato ed amara delusione per coloro che si sono messi in regola con i propri pagamenti.