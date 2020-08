Le serie televisive continuano ad attirare l’attenzione di gran parte dei consumatori e durante questo periodo di lockdown in tanti ne hanno approfittato per iniziare a guardare qualcosa di nuovo o per portare a termine qualcosa di già iniziato. Netflix è una delle piattaforma di streaming online più utilizzate al mondo soprattutto per la vastità di contenuti multimediali che riesce ad offrire.

Tra le fiction più apprezzate spiccano anche quelle di Riverdale, Elite, Suburra e Black Mirror che, tra l’altro, sono in lavorazione per delle nuove stagioni. Alcune, però, non arriveranno sul suo catalogo molto presto.

Riverdale, Elite, Black Mirror e Suburra: in arrivo con le nuove stagioni, ecco le ultime news

Le serie televisive Riverdale ed Elite sono state più fortunate di tante altre produzioni cinematografiche perché sono riusciti in tempo a terminare i lavori e a mandare in onda rispettivamente la quarta e la terza stagione durante il lockdown. Le produzioni hanno già confermato dei nuovi episodi in programma, ma ancora le riprese non sono iniziate.

Non dovrebbe mancare moltissimo, invece, all’arrivo della terza stagione di Suburra perché secondo le ultime voci da corridoio dovrebbe arrivare entro la fine di quest’anno. Secondo alcune indiscrezioni la produzione si è riunita diverse settimane fa per terminare la stagione, ma non ci sono comunicazioni ufficiali a riguardo.

Per quanto riguarda Black Mirror, invece, i tempi per la sesta stagione potrebbero essere più lunghi visto che in rete si parla dell’arrivo nel 2021. I fan sicuramente dovranno avere un po’ più di pazienza, ma secondo le ultime indiscrezioni sarà una stagione decisamente importante.