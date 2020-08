Risparmiare è davvero possibile con Comet, grazie ai nuovi sconti lanciati dall’azienda, infatti, tutti gli utenti possono cercare di risparmiare sotto ogni punto di vista, anche senza spostarsi dal divano di casa propria.

La campagna promozionale più interessante degli ultimi mesi, confrontando naturalmente quanto offerto da Comet, parte proponendo riduzioni del 50% sulle principali categorie merceologiche. Per cercare di invogliare il cliente a recarsi in negozio, l’azienda ha pensato inoltre di applicare sconti del 70% solamente nei punti vendita su modelli di fine serie (non raggiungibili quindi online). Nell’eventualità in cui si optasse per un acquisto sfruttando l’e-commerce, ricordatevi di controllare la presenza delle eventuali spese di spedizione.

Volantino Comet: ecco quali sono i prezzi da cogliere al volo

I prezzi del volantino Comet da cogliere assolutamente al volo partono dal Samsung Galaxy S20+, uno smartphone di qualità decisamente elevata, in vendita finalmente ad una cifra più accessibile per la maggior parte di noi, più precisamente 779 euro per la versione no brand.

Questo è sicuramente il più invitante, osservando il mondo Apple troviamo il corrispettivo, ovvero il dispositivo appartenente alla stessa fascia di prezza, individuato nell’Apple iPhone 11, acquistabile con un esborso finale di 799 euro.

Il volantino Comet è stupefacente e non si limita ovviamente ai soli suddetti modelli, riuscendo infatti ad espandere i propri domini e possibilità di acquisto anche verso altre categorie merceologiche o prodotti in generale. Per conoscerli da vicino non dovete fare altro che aprire le pagine inserite qui sotto.