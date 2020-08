Cellulari e smartphone. Non sono sinonimi ma convergono in direzione di un ampio range diversificato di utenti appassionati di tecnologia. Nel comparto mobile la distinzione tra le due macro-famiglie di dispositivi è netta. Chiamiamo telefono intelligente un terminale in grado di assolvere molteplici funzioni. Un semplice telefonino, invece, è inservibile ai giorni nostri e relegato a “zona collezionismo”. Non chiamateli inutili o vecchi perché alcuni modelli storici stanno arricchendo venditori ed appassionati. Ecco quali sono.

Hai uno di questi cellulari? Sei più fortunato di quanto credi

Riuscire a mettere le mani su un Samsung Galaxy Z Flip di ultima generazione è un autentico sogno ad occhi aperti. Ma anche questi 5 telefoni non sono da meno, almeno per alcuni utenti. Arrivano a valere tantissimi soldi. Appartengono ad un’epoca passata di grande spessore. Ecco quali sono.

Ericsson T10

Straordinario. La sua età potrebbe superare quella di tuo figlio essendo stato prodotto negli anni 90. Minuti di antenna sporgente, tastierino numerico nascosto da una cover a conchiglia e display compatto monocromatico vale qualcosa come 2000 EURO.

Nokia 8110

Un discutibile esempio di design clamshell. A sviluppo verticale ha predisposto un display sempre visibile ed un’antenna in evidenza. I tasti nascosti all’interno della cover scorrevole. Datato 1996 si può trovare su eBay all’incredibile prezzo di 300 Euro. Mica male se si vuole azzerare il costo di uno smartphone attuale.

Nokia 5510

Quasi una console grazie alla tastiera fisica QWERTY a tasti separati che ha consentito di avere per le mani un primo esempio di palm-top. Il suo valore è oggi di 250 Euro.

Nokia 3310

Pochi non lo conoscono. Resistente, compatto, al’avanguardia a metà degli anni 90. Ancora oggi riesce a valere qualcosa come 130 Euro ed è rinomato sopratutto per la presenza di Snake – il giochino del serpente che ha appassionato un’intera generazione – e per la sua batteria di lunga durata.