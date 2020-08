Quello dei telefoni cellulari da collezione continua ad essere un vero e proprio mercato dove tantissimi consumatori provenienti da qualsiasi parte del mondo continuano ad investire. Per alcuni continua ad essere incredibile il valore di alcuni vecchi modelli nati negli anni ‘80 e ‘90 con i quali è possibile effettuare poche operazioni.

Gli acquisti di questi modelli avvengono per lo più online attraverso delle vere e proprie aste dedicate in cui gli utenti possono vendere il proprio modello da collezione al miglior offerente. Ci sono alcuni esemplari che partono dai 1000,00 Euro in su, eccone descritti qualcuno.

Cellulari che valgono dai 1000,00 Euro: ecco quali sono e per quale motivo

I modelli importanti nel mondo del collezionismo sono numerosi e tutti potrebbero ricavare qualcosa vendendo uno o più vecchi modelli conservati nel proprio cassetto, ma ci sono tre modelli in particolare che valgono quanto uno smartphone attualmente in commercio. Partendo dal modello più datato, il Mobira Senator arrivato in commercio alla fine degli anni ‘80 e targato Nokia ha un valore economico pari ai 1000,00 Euro se le condizioni in cui si presenta sono buone.

Con lo stesso valore è possibile trovare anche il Motorola DynaTAC 8000X sviluppato dalla Motorola nei primi anni ‘90 e definito da collezione perché definito il primo cellulare portatile in quegli anni. E’ un modello molto difficile da trovare e, come già anticipato, ha un valore economico di 1000,00 Euro.

A superare di gran lunga questo valore, però, è il T10 sviluppato alla fine degli anni ‘90 dall’azienda telefonica Ericsson. Oggi se le condizioni in cui si presenta sono ottime ed è completo di accessori, il suo valore economico è di 2000,00 Euro.