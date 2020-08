Bennet mette letteralmente paura alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, riuscendo a tutti gli effetti a ridurre di molto i prezzi di vendita di alcuni dei migliori modelli in circolazione, avvicinandosi di conseguenza al podio dei volantini più interessanti del periodo.

L’attenzione dell’azienda verso il dettaglio e sopratutto i modelli da scontare rappresenta sicuramente uno dei suoi punti di forza, il prodotto maggiormente consigliato nel periodo corrente è l’Apple iPhone Xr, uno smartphone non più recentissimo, ma ancora perfettamente alla moda e dal grande interesse per il consumatore finale, sopratutto se considerato un prezzo finale di 549 euro (versione da 64GB di memoria interna).

Volantino Bennet: le altre offerte disponibili

Le offerte del volantino Bennet ovviamente non terminano qui, gli utenti hanno la possibilità di scovare anche altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio le Apple Airpods in vendita alla modica cifra di 139 euro (uno dei prezzi più bassi di sempre), per finire poi su alcuni smartphone con sistema operativo Android.

Questi sono rappresentati da Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A20e, nel primo caso parliamo di un modello mirato verso gli utenti che vogliono spendere meno di 300 euro, ed allo stesso tempo godere di buone prestazioni generali. Il secondo, invece, è ancora più economico, richiede un esborso di soli 139 euro e, come era lecito immaginarsi, dovrete accontentarvi.

Il volantino Bennet lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto.