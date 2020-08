Uno dei recenti brevetti registrati da Apple mira alla creazione di un cinturino innovativo capace di offrire la possibilità di gestire gli Apple Watch senza toccarli, esclusivamente attraverso i gesti. Il colosso di Cupertino sembra quindi aver intenzione di usufruire di intelligenza artificiale e sensori per rendere i suoi dispositivi in grado di riconoscere alcuni movimenti prestabiliti ed eseguire azioni ad essi collegate. L’idea è ancora in fase di elaborazione ma ci pensa Mudra Band ad anticipare i tempi.

Ecco il cinturino che permette di gestire Apple Watch senza toccarlo!

Mudra Band è un cinturino dotato di AI e sensori compatibile con i dispositivi Apple Watch capace di rilevare e riconoscere gesti e movimenti. E’ possibile collegarlo allo smartwatch tramite Bluetooth così da utilizzarlo per eseguire varie funzioni tramite semplici gesti prestabiliti. Gli utenti possono utilizzarlo, ad esempio, per aumentare e diminuire il volume dell’audio, per utilizzare le varie app o addirittura avviare una chiamata: tutto senza dover toccare il dispositivo.

L’azienda israeliana da cui nasce Mudra Band offre la possibilità di acquistare il cinturino attraverso il suo sito ufficiale a un costo di 125 euro. Gli utenti interessati all’acquisto otterranno un dispositivo resistente al sudore e con un’autonomia di circa 48 ore.

Come dimostrato dal recente brevetto depositato, il colosso di Cupertino sembra avere intenzione di tener testa all’azienda lavorando su un ulteriore cinturino dotato delle stesse capacità e, probabilmente, in grado di svolgere ancora più funzioni. Al momento non si hanno certezze a riguardo, dunque possiamo soltanto attendere ulteriori notizie.