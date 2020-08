L’operatore virtuale che opera su rete Vodafone, 1Mobile, sta continuando a proporre la propria offerta denominata 75XPlus Reward al prezzo di soli 7.99 euro al mese con fino a 100 Giga dopo il terzo mese.

Inoltre, tutti i nuovi clienti che attivano nei punti vendita 1Mobile l’offerta 75XPlus Reward ottengono uno sconto sul costo di attivazione una tantum, che sarà così in promozione al costo di 5 euro invece dei 10 euro standard. Scopriamo maggiori dettagli.

1Mobile continua a proporre la 75XPlus Reward a soli 7.99 euro al mese

Fino al prossimo 4 settembre 2020 nei punti vendita dell’operatore, sarà ancora attivabile l’offerta di 1Mobile che comprende di base minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 75 Giga di traffico dati al prezzo di 9.99 euro al mese, insieme a tariffe internazionali agevolate. A partire dal terzo mese (terzo rinnovo consecutivo), all’offerta saranno aggiunti ulteriori 25 Giga in omaggio, per un totale di 100 Giga al mese, e il costo si ridurrà a 7.99 euro mensili.

75XPlus Reward è attivabile solo con una nuova SIM con nuovo numero o effettuando la portabilità da TIM, WINDTRE, Iliad, Fastweb e qualsiasi operatore virtuale, mentre non è disponibile per i clienti provenienti da Vodafone. I minuti di chiamate, gli SMS e i Giga che non saranno utilizzati nell’arco del mese, non saranno cumulabili con quelli del mese successivo.

In caso di superamento del bundle di minuti o SMS previsti dalla propria offerta, 1Mobile applica la tariffa a consumo prevista dal proprio piano telefonico, mentre per il traffico dati si potrà continuare a navigare a 1 centesimo di euro per ogni 100Kb. Per scoprire l’offerta nel dettaglio o tutte le altre offerte attualmente attivabili non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.