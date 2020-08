WhatsApp: agosto fa tornare l'app a pagamento per tutti, il messaggio

Il periodo di emergenza è passato, di certo però in tanti hanno capito durante quest’ultimo l’utilità di un’applicazione come WhatsApp. La piattaforma di messaggistica che ad oggi è la più importante al mondo nonché l’applicazione più scaricata in assoluto, è stata in grado di non far sentire poi così tanto le distanze imposte dalle disposizioni.

Sono oltre 1 miliardo e mezzo gli utenti in giro per il mondo che utilizzano WhatsApp, applicazione che pian piano è migliorata fino a diventare quel che oggi è. Ovviamente ci sono anche delle problematiche, le quali non sono purtroppo state debellate. Qualcuno infatti si divertirebbe in maniera costante a lanciare in chat le solite truffe o magari le solite fake news. Proprio in questi giorni sono arrivate tantissime segnalazioni che avrebbero scosso non poco l’ambiente circostante.

WhatsApp, il nuovo messaggio fa credere a tutti che l’applicazione ritornerà a pagamento molto presto

Da diversi giorni gli utenti si stanno preoccupando, soprattutto perché un nuovo messaggio avrebbe invaso la chat. Si tratta di un testo che preannuncerebbe un ritorno a pagamento di WhatsApp, il quale dovrebbe avvenire entro il prossimo mese di settembre.

Ricordiamo a tutti che WhatsApp inizialmente era a pagamento, visto che prevedeva una piccola tassa annuale di 0,89 €. Questa è stata poi abolita totalmente, lasciando spazio dunque ad un’applicazione gratuita e ancor più piena di funzioni. Chiaramente dunque si tratta di una fake news, la quale potrebbe essere stata lanciata all’interno della chat e diffusa da qualcuno che non aveva certamente di meglio da fare.