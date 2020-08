Vodafone strappa letteralmente i clienti dalle mani di Iliad e dai vari operatori virtuali con una promozione davvero spettacolare, stiamo parlando della Special Giga, la soluzione pensata appositamente per offrire al consumatore finale ben 70 giga di traffico dati al mese.

Attivabile direttamente dal sito ufficiale, l’offerta che andremo a raccontarvi è da considerarsi disponibile solamente in versione operator attack, come al solito potrà essere richiesta in esclusiva dai consumatori che abbandoneranno uno specifico operatore telefonico (selezionato da Vodafone). La richiesta, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, potrà essere presentata direttamente sul sito ufficiale dell’operatore stesso, con spedizione al proprio domicilio della SIM.

La limitazione più grande, oltre alla possibilità di attivazione per i soli uscenti da Iliad o da un MVNO, riguarda sicuramente la modalità di pagamento, segnaliamo infatti che sarà necessario corrispondere il contributo esclusivamente tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. Sono ad ogni modo assenti i vincoli contrattuali di durata, che spesso vediamo da WindTre o da TIM.

Vodafone: i contenuti della promozione

La promozione Vodafone Special Giga è davvero incredibile, dietro il pagamento di un canone fisso di 9,99 euro al mese, il cliente si ritrova a poter accedere a ben 70 giga di traffico dati alla massima velocità, con l’aggiunta di illimitati minuti per telefonare a chiunque, per finire con 1000 SMS da inviare ad ogni numero in Italia.

Per l’occasione, Vodafone ha deciso di scontare del 100% il costo di attivazione (è quindi raggiungibile gratuitamente, la SIM non si paga), ed inserire anche Happy Black, ovviamente senza costi aggiuntivi.