Nel corso di queste ultime settimane Vodafone ha lanciato una serie di offerte low cost molto convenienti sia sotto il punto di vista dei contenuti che del prezzo. In particolar modo, per contrastare TIM e WindTre, il provider inglese punta tutto sulle promozioni legate alla portabilità dei numeri.

Vodafone, le offerte speciali con 50 Giga e minuti a meno di 10 euro

In prima linea, tra le migliori offerte di Vodafone, è possibile trovare la sempre popolare Special 50 Giga. Gli abbonati che scelgono questa promozione avranno a loro disposizione minuti illimitati per le telefonate più 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo mensile della promozione si attesta sui 7,99 euro ogni trenta giorni. All’iniziativa avranno accesso gli abbonati con attuale SIM Iliad o con rete di altro operatore virtuale.

In aggiunta alla Special 50 Giga, c’è un’altra offerta molto conveniente perché vuole attivare una rete con Vodafone. Il provider, infatti, mette a disposizione dei futuri clienti anche l’iniziativa Special 40 Giga. Al prezzo di 6,99 euro i clienti potranno beneficiare di minuti senza limiti più 40 Giga per la navigazione internet sotto rete 4G e 4,5G.

Sia nell’una che nella seconda circostanza potrebbe esserci un costo extra una tantum per il rilascio della SIM. Queste due offerte di Vodafone devono essere considerate delle iniziative winback. Con le condizioni dettate dall’operatore, non sarà possibile effettuare attivazione online per le suddette iniziative. L’attivazione dovrà essere quindi richiesta solo ed esclusivamente presso uno store ufficiale del gestore. L’operazione di portabilità prevede un tempo massimo di lavorazione che va da un minimo di un giorno ad un massimo di tre giorni.