Come negli altri mesi, anche in questa stagione estiva si sono verificati alcuni cambiamenti per i costi di TIM. A differenza delle precedenti occasioni, il provider ha scelto di modificare solo ed esclusivamente i prezzi di alcune tariffe di telefonia mobile, senza toccare quindi le offerte per la Fibra Ottica.

TIM, due promozioni e gli aumenti di prezzo in estate

Ad essere interessate dalle modifiche dei prezzi sono due particolare ricaricabile: la Ten Go e la SuperGiga 20. Il provider ha optato per un’unione delle due tariffe, con conseguente nuovo prezzo ma anche con un incremento delle soglie di consumo.

I titolari delle due ricaricabili ora avranno a disposizione minuti senza limiti per le telefonate su tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati da inviare a chiunque ed anche Giga illimitati per la connessione internet. Il prezzo mensile per il rinnovo delle promozioni si attesta ora sui 23,99 euro. A differenza dei precedenti costi vi è quindi un aumento di 1,49 euro ogni trenta giorni.

Il cambiamento nei prezzi è piuttosto recente. Le modifiche sono divenute effettive a partire dallo scorso fine Giugno. Tuttavia, essendo trascorsi i termini dell’entrata in vigore della rimodulazione, gli utenti non avranno più la possibilità di chiedere la disdetta gratuita del piano tariffario.

Ad essere interessati da questo cambiamento ci sono solo poche migliaia di clienti. Un pubblico più ampio è interessato invece dalla rimodulazione per le schede SIM. Chi ha una SIM attiva senza una ricaricabile standard dovrà ora pagare un extra di 1,99 euro ogni mese.