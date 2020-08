Netflix, almeno da una decade, è la piattaforma di streaming video più utilizzata in assoluto e sembra non esserci davvero concorrenza in tal senso. Soprattutto nel passato periodo di lockdown, in cui molte persone sono rimaste a casa, la piattaforma è stata usata in maniera spropositata tanto che c’è stato numero di ascolti mai visto precedentemente. Il catalogo che offre Netflix è vasto: si passa da film, documentari a serie TV. Le ultime citate sono quelle che vanno sicuramente per la maggiore e tra queste abbiamo Dark, The Order, Stranger Things, Tredici e You. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Dark, The Order, Stranger Things, Tredici, You: ecco le nuove puntate

Iniziamo la carrellata di novità parlando di The Order. L e prime due stagioni della serie hanno avuto un grande successo, quindi, è molto probabile che rivedremo la serie sul piccolo schermo anche per una terza stagione.

Terza stagione invece già uscita per la serie tedesca Dark e sarà anche l’ultima. Infatti, per chi ha visto la serie, avrà sicuramente capito che il ciclo narrativo si è definitivamente concluso.

Continuano parlando di Stranger Things. La serie americana ambientata negli anni 80 è sicuramente quella più attesa dagli utenti. Molti aspettano con ansia la quarta stagione che purtroppo, ha interrotto le sue riprese a causa del Coronavirus. In questo momento non è ancora sicuro quando queste ricominceranno.

Per quanto concerne Tredici, la serie TV ha riscosso un successo davvero notevole soprattutto dai giovani, anche grazie ai temi trattati. Anche in questo caso il suo ciclo narrativo sembra essersi concluso con la terza stagione.

Infine, concludiamo con You. Il thriller psicologico americano, tratto dall’omonimo libro, dovrebbe giungere tra non molto su Netflix con la terza stagione. Anche qui l’emergenza sanitaria ha interrotto le riprese, per questo non è ancora chiaro quando ricominceranno.