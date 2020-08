È possibile che sia capitato davvero a tutti di essere chiamati da un numero anonimo. Molti tendono a lasciar perdere essendo che spesso può trattarsi di uno scherzo, ma in altri casi può diventare davvero una situazione molto fastidiosa. Questo accade perché qualcuno potrebbe non avere solo intenzione di farci uno scherzo, ma anche di darci davvero fastidio. Infatti al giorno d’oggi si parla di stalking, e molte persone ne sono vittime quotidianamente.

Tale situazione ci fa mettere inevitabilmente in guardia, per questo oggi è possibile scoprire a chi appartiene il numero sconosciuto che vuole darci fastidio. A volte può essere semplice curiosità, ma altre volte può essere anche una questione più seria, come abbiamo accennato prima. Fortunatamente, esistono dei servizi del tutto gratuiti che ci consentono di fare ciò e sono davvero molto semplici da utilizzare. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Numero privato: Whooming ci può aiutare a scoprire chi ci chiama con lo sconosciuto

Il sistema che ci può aiutare a scovare i numeri anonimi e Whooming: è un servizio del tutto gratuito e ci basterà avere una connessione a Internet. Whooming ci consentirà di conoscere per intero il numero di telefono che si cela dietro ad una telefonata anonima. Per accedervi sarà necessario fornire la propria email o entrare con Facebook.

Per scoprire chi è che chiama, basterà pigiare su “Aggiungi Numero” e immettere il proprio numero. Arrivati a questo punto, il servizio ci mostrerà come abilitare la deviazione delle chiamate sul cellulare in modo che quelle anonime vengono automaticamente rifiutate e reindirizzate su Whooming. Per ogni gestore ci sono dei diversi parametri di deviazione, scopriamoli:

Vodafone : **67*0694802015#

: **67*0694802015# Tim : **67*0694802015#

: **67*0694802015# WindTre : **67*0694802015#

: **67*0694802015# Fastweb : *22*0694802015#

: *22*0694802015# Tiscali : *240694802015*

: *240694802015* Rete fissa: *22*00390694802015#

Dunque, ci basterà rifiutare la chiamata e successivamente verrà registrata in un file log su Whooming. Il servizio invierà il numero completo di chi ha chiamato in anonimo via email dopo 24 ore dalla chiamata.

Come scoprire il numero privato su Android e iOS

C’è la possibilità di gestire l’account Whooming direttamente sul proprio smartphone e scoprire il numero di chi ci da fastidio tramite l’applicazione per Android, scaricabile tramite il Play Store. Tuttavia, la registrazione sul sito è sempre necessaria. Per quanto concerne iOS e Windows Phone, l’applicazione purtroppo non è disponibile.

Nel caso in cui il servizio non è stato di nostro gradimento, è possibile annullarlo: basterà digitare ##002# e premere sul pulsante verde di chiamata. Successivamente, arriverà sul vostro cellulare un messaggio della disattivazione del servizio.