Tutta l’attenzione degli utenti Android sta virando in direzione degli inediti SMS 2.0 introdotti da Google per combattere il predominio delle chat WhatsApp e Telegram. Eppure un buon numero di utenti usano ancora i messaggi anonimi con TIM, WindTre e Vodafone. Non c’è una funzione ufficiale su iPhone o dispositivi del robottino verde ma il servizio è ad uso e consumo di chi sfrutta questi codici segreti unici per il proprio numero. Ecco quali sono quelli aggiornati.

SMS segreti con Wind

I clienti con SIM Wind possono mandare messaggi senza che il numero di telefono venga svelato. Lo si fa scrivendo il seguente codice:

*k_k#s_testo

C’è poi un altro trucchetto che consente di identificarsi al ricevente con un nome di fantasia (un nickname scelto da noi). Scriviamo così:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi brevi segreti con TIM

Anche TIM garantisce il servizio di messaggistica anonimo. Saremo irrintracciabili. Lo facciamo digitando:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio dovrà essere inviato al numero 44933 che applicherà un costo di 30 centesimi per messaggio inviato.

Messaggi segreti con 3 Italia

Il destinatario non può rispondere se si usa questa sintassi:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il numero a cui inviare il messaggio è 48383 e questo applica una tariffazione di 50 centesimi a messaggio.

Chat anonime con Vodafone

Per i messaggi Vodafone è altrettanto semplice. Basta scrivere un messaggio del tipo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Si invia il testo al numero 4895894 che lo inoltrerà al nostro destinatario al costo di 50 centesimi.

Il riferimento è alla vecchia versione degli SMS che non si applica, come risulta chiaro, all’aggiornamento delle chat Android. Il costo, come visibile dalla lista, è imposto a posteriori rispetto alla tariffa base pur includendo il servizio illimitato.