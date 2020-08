Lucifer, The Witcher e VIS A VIS: riusciremo a vederle prima del 2021?

Molto spesso la piattaforma americana Netflix rivela i nuovi arrivi o le nuove stagioni delle serie tv con pochissimo preavviso. Stavolta però, per via del Covid-19, non abbiamo avuto alcun tipo di notizia fino a qualche settimana fa. Dopo il normale riavvio delle riprese cinematografiche, sono tornate sulla piattaforma moltissime serie tv come per esempio Lucifer, The Witcher e VIS A VIS.

Lucifer, The Witcher e VIS A VIS: ecco le date dei nuovi arrivi

Finalmente abbiamo delle novità concrete e non più astratte. Dopo tante parole nell’attesa dell’arrivo di una nuova stagione, ora si fa sul serio. Sono giunte alle orecchie di tutti, le notizie che cercavamo da tempo. Partiamo da Lucifer, la serie tv americana che ha fatto innamorare milioni di telespettatori anche grazie al fascino inesauribile del Signore degli Inferi. Nonostante la sua smisurata fama, la successione di episodi ha più volte rischiato di essere eliminata definitivamente. Fortunatamente però il 21 agosto avverrà il suo rinnovo per una quinta stagione.

Continuiamo parlando di Vis a Vis. In questo caso invece, la serie televisiva sembra essersi conclusa per lasciare spazio all’arrivo di uno speciale Spin-Off. Il suo nome è “Vis a Vis: El Oasis” e vedrà come protagoniste principali Zulema e Macarena.

Concludiamo parlando di The Witcher. La nuova stagione di quest’ultima non è ancora nata, in quanto gli ultimi episodi risultano piuttosto recenti. Ma le novità non finiscono qui, perché nonostante i tempi di attesa infiniti, la serie tv verrà momentaneamente “sostituita” da una mini-serie prequel che prende il nome di The Witcher: Blood Origin. Secondo alcune voci sarà ambientata in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo The Witcher.