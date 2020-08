La ripresa della Champions League apre un mese di Agosto mai così ricco di appuntamenti sportivi. Gli appassionati di sport, oltre alla maggiore competizione calcistica d’Europa, in queste settimane potranno gustarsi anche i Gran Premi di Formula 1 e motomondiale ed i playoff NBA. Come sempre la copertura integrale di questi appuntamenti sarà garantita da Sky. Tanti utenti però si affideranno allo strumento dell’IPTV illegale.

IPTV e Sky gratis su Telegram e WhatsApp: attenzione ai pericoli incombenti

In occasione dell’estate e di questa scorpacciata di appuntamenti, sono tornati a farsi vedere i cosiddetti pezzotti nelle case degli italiani. Questa tecnologia fa il paio con le conversazioni di WhatsApp e di Telegram attraverso cui si sponsorizza l’utilizzo dei canali VPN utili proprio per la visione gratuita di Sky e dei suoi principali eventi.

Ovviamente a favorire lo strumento dell’IPTV vi è una netta convenienza sotto il punto di vista economico. Gli utenti che scelgono lo streaming illegale però non devono considerare soltanto questo fattore. Sono numerosi, infatti, i rischi a cui si espongono eventuali clienti dell’IPTV.

Dallo scorso anno, dato il seguito dei vari metodi legati allo streaming illegale di Sky, sono aumentate le sanzioni e le pene verso tutti i trasgressori. Come primo pericolo c’è la sanzione economica: in base alle attuali disposizioni, tutti i trasgressori possono incorrere in una multa dal valore massimo che si attesta su 30mila euro. Allo stesso tempo, l’IPTV è anche un vero e proprio reato penale. Per questa ragione, per gli utenti può essere anche prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.