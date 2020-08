Iliad si è ritagliata uno spazio di prim’ordine nel campo della telefonia mobile italiana ed a due anni dal suo arrivo ufficiale nel nostro paese continua ad avere grande popolarità tra il pubblico. Basta pensare che l’offerta Giga 50 resta ad oggi la più conveniente sia per il costo mensile (7,99 euro) sia per le soglie di consumo quasi illimitate.

Iliad anche per le offerte con Fibra Ottica: ecco tutte le novità in arrivo

In questi mesi Iliad ha dato piena dimostrazione di voler investire sempre di più nel mondo della telefonia italiana. In quest’ottica si spiega il futuro impegno del gestore anche nel campo della telefonia fissa. Se sino a qualche mese fa era possibile parlare solo di indiscrezioni, oggi c’è la piena ufficialità: nel futuro prossimo l’operatore proporrà al pubblico iniziative per la Fibra Ottica.

Nel corso di questa estate, a tal proposito, ci sono due novità rilevanti. In primo luogo, Iliad ha ricevuto l’ok da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia domestica. Non secondario poi è l’accordo che il provider ha stretto con la società Open Fiber. Proprio in nome di questa partnership, Iliad proporrà ai suoi utenti le prime reti di Fibra Ottica.

Tutti a questo punto si chiedono quali possano essere i tempi per un reale ingresso dell’operatore nel settore. In primavera, quando vi erano ancora rumors ed indiscrezioni, la prima data utile sembra essere quella del 2024. Le recenti novità hanno però dato un’accelerazione all’intero processo ed oggi è possibile ipotizzare un ingresso di Iliad nel settore della telefonia fissa già tra 2022 e 2023.