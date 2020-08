“Sei stato selezionato per partecipare al concorso per vincere un fantastico premio” oppure “Gentile cliente, congratulazioni! Hai vinto questo premio!”. Sono questi, purtroppo, i messaggi che riescono a trarre in inganno molti utenti che subiscono in questo modo una truffa molto grave. Con truffe di questo tipo, infatti, solitamente vengono richiesti dati personali (compresi il numero del proprio conto bancario) per poter ricevere un premio in omaggio. In realtà, però, è così che i truffatori riescono a raggirare le persone. L’ultima truffa appena segnalata riguarda, in particolare, riguarda molti utenti dell’operatore telefonico Iliad.

“Vinci un iPhone XS con Iliad”, ma si tratta di una truffa

L’ultima truffa riguardante l’operatore telefonico Iliad riguarda un finto concorso a premi. Nello specifico, è stato sponsorizzato un finto messaggio proveniente apparentemente dall’operatore che invita i clienti ad effettuare un sondaggio per poter poi partecipare a un concorso per vincere un iPhone XS, ovvero uno smartphone di fascia alta dell’azienda di Cupertino di un paio di anni fa.

Il messaggio, in particolare, è di tipo pishing, in quanto cerca di convincere i clienti a partecipare dicendo loro che si tratta di una opportunità limitata. Con questa truffa viene richiesto inoltre di rispondere ad alcune domande e successivamente vengono richiesti numerosi dati personali che dovrebbero permettere di ricevere il premio. Tuttavia, è proprio in questo modo che i truffatori possono entrare in possesso dei dati personali degli utenti.

Quando ci si trova di fronte a messaggi di questo tipo, il consiglio è ovviamente quello di denunciare il tutto alla Polizia Postale e ovviamente di non inserire nessun dato personale.