Nel mondo videoludico continua a riscuotere un forte successo il videogame conosciuto con il nome di Fortnite, sviluppato da Epic Games. La casa sviluppatrice è riuscita ad attirare l’attenzione non solo dei più piccini, ma anche di adulti e se rimangono fedeli al videogame è grazie ai tantissimi upload continuamente introdotti che permettono l’accesso a delle nuove e fantastiche funzioni.

Recentemente, infatti, Epic Games ha introdotto una nuova versione, la 13.40, dichiarando ai suoi utenti: “Fortnite v13.40 ti offre la patente per metterti al volante! Dovunque atterrerai sull’isola, salta su un veicolo per scappare o anche solo per portare in giro la tua squadra.” Le novità, comunque, non sono di certo terminate qui.

Fortnite si aggiorna ancora una volta: ecco quali sono le ultime novità introdotte

Le nuove automobili messe a disposizione ai players sono numerose, ma tra le tante quelle più amate sono senza ombra di dubbio la Victory Motors Whiplash (sportiva), l’Og Bears (fuoristrada) e l’Islander Prevalent (sportiva). Sul sito ufficiale di Fortnite, la casa sviluppatrice comunica ai suoi utenti: “Prima di prendere la patente: se finisci il carburante e non trovi una pompa di benzina nelle vicinanze, prendi una delle taniche di benzina lanciabili che trovi disseminate sull’isola. Le potrai riempire nuovamente alla prossima pompa di benzina che troverai”.

Le novità introdotte riguardano anche la Modalità Creativa e Salva il Mondo. Per quanto riguarda quest’ultimo citato, il nuovo aggiornamento ha introdotto la presenza di personaggi come Dennis JR dall’otto Agosto a partire dalle 02:00 in Italia fino al quattro di Settembre. Inoltre sono disponibili anche delle nuove armi: lo Schianto Sourrond e il Deciblaster.

Sulla Modalità Creativa, invece, l’aggiornamento ha corretto dei bug per migliorare le prestazioni e risolvere diverse problematiche legate ai crash.