Per tutti i giocatori su PC c’è una grande notizia. Per due giorni sarà valida una promozione che permetterà di ottenere in maniera totalmente gratuita un noto videogioco per PC di motori uscito circa due anni fa, ovvero il videogioco F1 2018. Si tratta di un titolo targato Codemasters e sarà possibile riceverlo gratis per mezzo dello store online Humble Bundle.

F1 2018 gratis su PC: ecco come fare

In questi ultimi mesi abbiamo assistito all’arrivo di svariate promozioni e offerte su diverse piattaforme di videogioco, come PS4 e Xbox. Ora, però, è arrivato il turno di una nuova promozione riguardante i videogiochi per PC. Come già accennato, infatti, per tutti gli appassionati dei videogame di motori e auto da corsa è possibile ottenere gratis il titolo di F1 2018.

Con questa promozione, sarà possibile scaricare questo videogioco in maniera completamente gratuita. Per farlo ci saranno a disposizione due giorni e basterà recarsi sul sito del noto negozio online Humble Bundle. Per ottenere il gioco, nello specifico, sarà necessario registrarsi sul sito in questione e, successivamente, sarà possibile aderire all’offerta e sarà possibile ricevere il codice di attivazione da riscattare su Steam.

Una volta effettuato questi piccoli step, per tutti gli utenti appassionati di motori sarà finalmente possibile giocare a questo fantastico videogioco di motori direttamente dal proprio PC. Quest’ultimo, in particolare, dovrà avere come sistema operativo Windows 7, Windows 8 o Windows 10 in versione a 64 bit, dovrà avere almeno 50 GB di archiviazione disponibile e dovrà avere un quantitativo di memoria RAM pari ad almeno 8 GB.